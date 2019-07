Inscrições para sorteio de apartamentos no Aero Rancho terminam nesta segunda

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

As inscrições para quem deseja morar nos novos apartamentos residenciais Aero Rancho CH7 e CH8, localizados na região do Anhanduizinho, em Campo Grande, devem realizar as inscrições até às 23h59 desta segunda-feira (29).

A Agência fará o sorteio para seleção de interessados em um dos 105 apartamentos em cada residencial, com área privativa de 47,21m², construídos pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

O edital foi publicado pela Agência Municipal de Habitação (Emha) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogande) no dia 10 de Junho.

As inscrições podem ser feitas através do site da Emha AQUI ou na sede da Agência Municipal de Habitação, localizada na Rua Íria Loureiro Viana, 415, Vila Oriente, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Serão selecionados 210 titulares e o restante dos inscritos que estiverem habilitados serão classificados para atendimento na qualidade de suplentes

