Insegurança alimentar atingiu mais de 70 milhões de brasileiros, aponta ONU

Dados mais recentes do relatório global Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, divulgado nesta quarta-feira (12) por cinco agências especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU), mostra que cerca de 4,7% da população do Brasil entre 2020 e 2022 foi vítima de subalimentação crônica, nível mais extremo de insegurança alimentar.

Segundo o relatório, 9,9% da população do Brasil, praticamente um em cada dez brasileiros, passava por situação de insegurança alimentar severa entre 2020 e 2022, enquanto 32,8% da população está incluída nas categorias de insegurança alimentar severa ou moderada, porcentagem que equivale a 70,3 milhões de brasileiros.

É classificada como insegurança alimentar severa quando em algum momento do ano, as pessoas ficam sem comida e passam fome por dias em alguns casos mais extremos.

Já a insegurança alimentar moderada ocorre quando as pessoas enfrentam incertezas sobre sua capacidade de obter alimentos e são obrigadas a reduzir a quantidade e qualidade dos alimentos.

