Inspeções nos transportes escolares de MS são prorrogadas até junho

Publicada nesta segunda-feira (21) no Diário Oficial do Estado uma nova portaria que prorroga o período para inspeção em transporte escolar, o prazo foi estendido até o mês de junho.

A portaria de número 40 assinada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) amplia o prazo para que as prefeituras do interior tomem as devidas providências.

A partir do mês de junho os veículos que atendem estudantes em Mato Grosso do Sul deverão passar semestralmente por inspeções de segurança veicular, realizadas por ITLs (Instituições Técnicas Licenciadas) ou por ETP (Entidade Técnica Pública ou Paraestatal).

Para esse semestre, as vistorias deverão ser feitas normalmente nas agências do Detran-MS.

