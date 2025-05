INSS alerta para perfil falso nas redes sociais

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alertou para um perfil falso, com o nome assistencia_inss no Instagram, que está utilizando de forma indevida o nome, a identidade visual e informações da instituição.

O alerta de perfil falso foi feito pelo próprio INSS, que destacou que o uso indevido de sua marca e identidade visual é crime. O perfil falso foi denunciado pela autarquia ao Instagram, por estar fingindo ser uma instituição oficial do governo.

As postagens do perfil falso espelham a dos canais oficiais, e “sugerem facilidades para resolver pendências ou acelerar a liberação de valores referentes aos descontos associativos, para a aplicação de golpes”.

“O INSS tem alertado que não realiza atendimento por meio de redes sociais como Instagram, Facebook ou WhatsApp, e tampouco solicita o envio de documentos pessoais, fotos, senhas ou dados bancários por estes canais de comunicação”, diz a nota do instituto.

A nota também destaca que apenas os canais oficiais devem ser usados para se informar sobre a liberação do reembolso de descontos não autorizados e outros assuntos, como o aplicativo e o site Meu INSS, o telefone 135 ou sites oficiais do governo.

