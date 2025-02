INSS altera datas de pagamento devido feriado de Carnaval; confira

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fecharão para o feriado do Carnaval, nos dias 3 e 4 de março e na manhã de Quarta-Feira de Cinzas, em 5 de março, impactando o pagamento de benefícios.

As agências voltam a funcionar a partir das 14h de 5 de março, e terá atendimento apenas para aqueles que têm agendamento. Durante o período, os atendimentos podem ser feitos através do aplicativo ‘Meu INSS’, disponível para aparelhos iOS (iPhone) e Android, e pelo telefone 135.

Devido ao feriado cair no início do mês, a data de pagamento dos beneficiários será impactada, resultando em uma alteração no calendário de repasse aos pensionistas e aposentados por parte do órgão.

Confira:

Quem recebe até um salário mínimo

Número do benefício final 1: 24 de fevereiro

Número do benefício final 2: 25 de fevereiro

Número do benefício final 3: 26 de fevereiro

Número do benefício final 4: 27 de fevereiro

Número do benefício final 5: 28 de fevereiro

Número do benefício final 6: 6 de março

Número do benefício final 7: 7 de março

Número do benefício final 8: 10 de março

Número do benefício final 9: 11 de março

Número do benefício final 0: 12 de março

Quem recebe mais de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 6 de março

Finais 2 e 7: 7 de março

Finais 3 e 8: 10 de março

Finais 4 e 9: 11 de março

Finais 5 e 0: 12 de março.

