INSS amplia capacidade de perícia médica com 13 novos profissionais em MS

O atendimento nas Agências da Previdência Social em Mato Grosso do Sul será ampliado com a chegada de 13 novos peritos médicos federais. Com esse reforço, o estado, que atualmente conta com 63 profissionais, terá um aumento de 20,63% na capacidade de realização de perícias médicas. No total, a Região Centro-Oeste receberá 74 novos peritos, o que representa um acréscimo de 28% na equipe regional.

Os novos profissionais serão distribuídos entre os municípios de Amambai, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Sidrolândia.

As nomeações são resultado de concurso público realizado em fevereiro deste ano, o primeiro após 15 anos sem novas contratações. A nomeação dos primeiros 250 aprovados foi publicada nesta quarta-feira (30) no Diário Oficial da União. A previsão é que os novos servidores tomem posse e comecem a atuar ainda em agosto.

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, destacou o impacto positivo da medida, especialmente nas regiões com maior demanda por atendimento. “Esses profissionais vão atuar onde a espera por perícia é mais longa. A presença deles vai agilizar os atendimentos e reduzir a fila do INSS”, afirmou.

A distribuição das vagas levou em conta critérios como tempo médio de espera por perícia e a localização estratégica das agências.

O concurso foi organizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) e contou com a participação de quase 14 mil candidatos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também