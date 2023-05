INSS+: Aposentados e pensionistas terão descontos em academias e cinema

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em ação conjunta com o Ministério da Previdência Social, em parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, lançará, na próxima segunda-feira (22), um cartão digital que garantirá benefícios aos aposentados e pensionistas.

O Meu INSS+ será um cartão virtual que tem como objetivo principal a comprovação que o portador é aposentado ou pensionista, além de garantir descontos em cinemas, shows, academias, lojas e até mesmo em serviços de telemedicina e cupons de abatimento em viagens.

Os beneficiários que tem contas no Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal poderão usufruir dos benefícios, no entanto, a Caixa só disponibilizará o cartão para quem recebe da previdência em conta no banco, enquanto o BB trará o cartão até mesmo para quem não recebe pela instituição.

"O cartão virtual Meu INSS+ representa mais cidadania, mais parceria, mais inclusão, mais qualidade de vida aos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS", comentou o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

