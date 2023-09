INSS começa a ligar para segurados que aguardam perícia; saiba o número

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a ligar, nesta segunda-feira (25), para segurados do órgão que estejam aguardando perícia médica para concessão de benefício por incapacidade temporária há mais de 45 dias.

Os segurados receberão chamadas do número (11) 2135-0135 para a remarcação do atendimento ou avaliação social, para confirmar ou antecipa-lo. Vale lembrar que o número não recebe chamadas telefônicas e nem tem WhatsApp.

“Caso o cidadão fique em dúvida se deve atender a ligação ou ache que é vítima de golpe, basta fazer uma chamada gratuita para o número 135. O número do SMS da Central 135 continua sendo o 28041. Portanto, se receber uma mensagem no celular com esse número é o INSS entrando em contato”, afirmou o INSS em comunicado.

O órgão ainda alerta para possíveis golpes, e destaca que o INSS não entra em contato para pedir número de documentos, foto para comprovar a biometria facial, número de conta corrente ou senha bancária.

“E, mesmo assim, é o instituto que informa os dados. Se receber ligação solicitando suas informações ou foto de documento, fuja. É golpe!”, diz a nota.

