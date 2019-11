Instagram apresenta instabilidade de acesso mundial nesta quinta-feira

Priscilla Porangaba, com informações do Instagram

A rede social Instagram enfrenta instabilidades de acesso na manhã desta quinta-feira (28), segundo o site DownDetector, cerca de 4 mil pessoas reportaram problemas no uso do aplicativo. O principal erro é a falta de carregamento do feed e de perfis.

No Twitter, o app é um dos assuntos mais comentados. Relatos na plataforma apontam que o problema está acontecendo também em outros países.

o Instagram caiu e eu achando q fosse minha internet pic.twitter.com/9TyP55oDvt — ???????????????????? (@jumpmaaria) 28 de novembro de 2019

O Instagram caiu e eu xingando a minha internet pensando que era ela: pic.twitter.com/8LGu0OxgoC — Albus Dumbledore (@ProfessorDum) 28 de novembro de 2019

