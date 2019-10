Instagram apagará filtros que imitam cirurgia plástica no rosto

Priscilla Porangaba, com informações do Facebook

O Instagram irá retirar todos os filtros do Stories que simulam cirurgias plásticas ou que são inspirados em procedimentos estéticos. O motivo da decisão foi a preocupação dos reflexos do recurso na autoestima dos usuários.

Um dos filtros que será banido aumenta os lábios, muda o tamanho das bochechas e afina a ponta do nariz. Um outro filtro simula as marcações feitas por médicos antes de cirurgias plásticas e os hematomas dos procedimentos.

Apesar de ter sido pensado para ser uma brincadeira entre os usuários, há preocupação de que esses filtros possam aumentar a pressão sobre jovens e adultos que enfrentam problemas com a aparência.

Em agosto deste ano, o Facebook liberou o acesso da plataforma Spark AR Creators para qualquer usuário de suas redes sociais. Isso permitiu que diversos filtros fossem criados e disponibilizados. Todo material criado pela plataforma passa por uma auditoria e precisa estar de acordo com as políticas da plataforma.

A página publicou do Spark AR Creators no Facebook publicou que "queremos que os efeitos do Spark AR sejam uma experiência positiva e estamos reavaliando nossas políticas existentes no que se refere ao bem-estar".

Além de remover os efeitos que forem identificados, o Instagram também irá adiar a aprovação de novos efeitos associados à cirurgia plástica. Não foi revelado quanto tempo levará até a implementação da nova política.

