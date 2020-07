Instituições para idosos terão manual de prevenção ao coronavírus

Um manual com medidas de prevenção e controle do coronavírus foi produzido por professoras e estudantes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Dourados e será destinado para as Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI).



São 76 unidades que receberão o Manual de “Procedimentos Operacionais Padrão para as Instituições de Longa Permanência de Idosos - ILPI em Mato Grosso do Sul.



Conforme estudos, a população de idosos como são um importante grupo de risco, sobretudo os idosos residentes em ILPI. O Manual conta com nove Procedimentos Operacionais Padrão – POP , além de medidas gerais para o controle da doença.



De acordo com a professora Fabiana Perez Rodrigues Bergamaschi, uma das coordenadoras da ação, o material foi construído com base nas notas técnicas emitidas pelo Ministério da Saúde e nos resultados de pesquisas científicas realizadas pela UEMS na área de Enfermagem.



“Nosso objetivo foi instrumentalizar os profissionais, colaboradores e gestores das ILPI de todo o Estado, com orientações adaptadas à realidade local, para os cuidados necessários para a prevenção à Covid-19 e consequentemente para a diminuição dos riscos de transmissão da doença nesses grupos”, destacou a docente.



O Manual é uma ação conjunta com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e com a Escola Técnica de Saúde Pública (ET-SUS).



A publicação faz parte das ações do projeto de extensão “UEMS contra a COVID-19: Ação de enfrentamento ao novo coronavírus nas ILPI”, que prevê medidas importantes de biossegurança nas ações de enfrentamento à Pandemia.



Este manual está disponível através deste link .





