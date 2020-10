Instituto arrecada frutas para ajudar animais sobreviventes no Pantanal

O Instituto Homem Pantaneiro recebeu várias doações de alimentos frutíferos, que serão destinados aos animais que sobreviveram aos incêndios no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Conforme a publicação em sua rede social feita pela entidade, foram arrecadadas 60 caixas de banana e outras frutas como melancia e laranja. As frutas foram doadas pela Centrais de Abastecimento (Ceasa) de Campo Grande.

A ação faz parte da campanha “Amolar Sobrevive”, que irá distribuir alimentos e criar pontos de água para esses animais que sobreviveram aos incêndios na região da Serra do Amolar.

Os incêndios que devastaram 27% do Pantanal, com isso, diversas organizações se mobilizam para socorrer os animais que vivem no bioma.

A Força Aérea Brasileira (FAB) na semana passada, distribuiu uma nova remessa de alimentos. Foram cerca de uma tonelada de legumes, frutas, verduras e carne que foram deixadas nas regiões.

