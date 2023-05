Instituto Federal abre mais de 700 vagas de cursos de graduação em MS

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), está com 760 vagas abertas para cursos de graduação para o segundo semestre de 2023. As vagas são distribuídas em 8 municípios de MS. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de maio.

Os interessados devem ter concluído o ensino médio no ano passado e terem participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2022, e ter tirado nota acima de zero na redação.

As vagas estão distribuídas nos municípios de Aquidauana (120 vagas), Campo Grande (160), Corumbá (80), Coxim (160), Dourados (40), Jardim (40), Naviraí (40) e Três Lagoas (120).

Vagas

Metade das vagas ofertadas é destinada a candidatos que cursaram todas as séries do ensino médio em escola pública. Dessas, 50% são para aqueles com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio.

Ainda há cotas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência, que precisam ser informadas no ato da inscrição.

A divulgação do resultado final da 1ª chamada para solicitação de matrícula está prevista para 2 de junho. As aulas terão início no final de julho.

