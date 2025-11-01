Integrante do CPM 22 é internado e banda cancela show

O CPM 22 precisou cancelar a apresentação que faria neste sábado (1º) no Solária Festival, em Caxias do Sul (RS), após o baterista Daniel Siqueira Alvarenga ser internado.
A banda informou que o músico está “fora de perigo”, mas foi orientado pelos médicos a não viajar. “Ele está sendo acompanhado pela equipe médica, mas precisará permanecer em repouso nos próximos dias”, diz o comunicado.
O grupo não revelou o motivo da hospitalização e lamentou o cancelamento. “Pedimos desculpas ao público e ao festival pelo imprevisto. Esperamos em breve poder reagendar essa apresentação e estar juntos novamente com todos vocês”, completou o CPM 22.
Veja a nota:
