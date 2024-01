Interinidade proveitosa

Nas quase duas semanas em que o governador em exercício, Barbosinha estará à frente do Executivo do Estado, várias obras foram lançadas e inauguradas desde que o vice de Eduardo Riedel, assumiu interinamente o posto em 2 de janeiro.

Nesta quarta-feira (10), em Itaquiraí, Barbosinha entrega a obra de saneamento e autoriza convênio para a revitalização da Praça Deputado Santos Tomazeli e também a obra de Perfuração e ativação do poço tubular profundo da Sanesul, avaliado em R$ 1.376.461,650. No período da tarde, o governador em exercício estará em Naviraí, que inaugura a obra de construção do Núcleo de Medicina Legal, parte de um pacote de R$ 60 milhões em investimento, solicitado em 2021 por Barbosinha, enquanto deputado estadual.

Itaporã

No entanto, o “passeio” pelo estado, cumprindo agendas começou no dia 4 de janeiro. Em Itaporã, Barbosinha inaugurou a unidade de atendimento ao cliente da Sanesul, investimento que soma R$ 735 mil e assinou a ordem de serviço para o início da obra de pavimentação asfáltica de estradas vicinais da cidade, orçada em R$ 55 milhões.

O governador interino ainda autorizou a abertura de processo licitatório da ativação do poço tubular profundo (ITA-007) para captação de água, com profundidade de 200 metros e vazão de 94 m³/h. O investimento previsto é de R$ 800 mil.

Acompanhado do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, do prefeito Marcos Antônio Pacco e vereadores, Barbosinha foi reconhecer a área onde será implementado o Anel Viário em Itaporã.

Dourados

Em Dourados Barbosinha inaugurou o novo sistema de controle, automação e telemetria implantada no abastecimento de água da cidade. Dourados possui 21 reservatórios, 25 poços, a captação no rio Dourado e oito estações de elevação, todos controlados e monitorados pela telemetria. Este investimento foi de R$ 4,8 milhões em modernização e tecnologia.

Além disso, no mesmo dia, com mais de R$ 19 milhões de investimentos, ele assinou documento que autoriza a reforma em quatro escolas estaduais (EE Escola Ramona da Silva Pedroso, EE Pastor Daniel Berg, EE Abigail Borralho e EE Floriano Viegas Machado) em Dourados. Juntas, essas unidades são responsáveis pelo atendimento de mais de 2,4 mil estudantes no município.

Vila Vargas

O último compromisso do governador foi na Vila Vargas, com a assinatura de ordem de início de serviço para obra de ampliação e melhorias do prédio de atendimento ao cliente da Sanesul, além da execução de reforma e adequação de três travessias sobre córregos. Os recursos totalizam R$ 5,9 milhões.

Caarapó

No dia seguinte (5), em Caarapó, o vice em exercício realizou uma série de atos. O município do sul do Estado recebe aproximadamente R$ 40 milhões em investimentos.

Um dos compromissos na cidade foi a entrega da reforma e ampliação da Escola Estadual Joaquim Alfredo Soares Vianna. Em 2023, a unidade escolar atendeu 745 alunos matriculados desde o 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Avanço do Jovem na Aprendizagem (AJA) e Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Na área de infraestrutura, Barbosinha assinou a autorização para licitação da obra de ampliação da estação de tratamento de esgoto, além da construção de uma outra com capacidade de processar 60 litros por segundos. Os investimentos em saneamento básico totalizam R$ 33,5 milhões. Além disso, o Estado, junto à Sanesul, vai executar 25 mil metros de rede coletora de esgoto, interligando a 1.402 unidades domiciliares.

Barbosinha ainda supervisionou a área onde será construído o quartel da Policia Militar. O governador em exercício registrou que, posteriormente, o Pelotão da PM em Caarapó será transformado em Companhia Independente.

Itahum

No mesmo dia, o Distrito de Itahum recebeu as novas instalações do 2º Grupamento da Polícia Militar, unidade subordinada a 9ª Companhia Independente da PMMS (9CIPM), em Dourados.

O grupamento da PM conta agora com instalações próprias. São 172 metros de área construída, dotada de heliponto, visor balístico, sala rádio, informática, sala do comandante, estacionamento, alojamentos, cozinha, lavatório de viaturas, banheiros e recepção. Os investimentos somam R$ 955 mil.

Em seguida supervisionou a obra de reforma geral da Escola Estadual Antônio Vicente Azambuja (Distrito de Itahum). Estão sendo investidos R$ 5 milhões na unidade escolar do Distrito.

Próximos passos

Antes de entregar o cargo ao governador Eduardo Riedel no dia 14 de janeiro, nesta quinta-feira (11), Barbosinha percorrerá os municípios de Coronel Sapucaia e Amambai.

Ainda nesta semana, ele deve lançar a 3ª etapa da obra do Hospital Regional de Dourados, o governador em exercício, conduziu uma reunião técnica na segunda-feira (8), com a participação dos secretários de Saúde, Maurício Simões, de Infraestrutura, Hélio Peluffo, além do secretário-adjunto Frederico Felini (Segov).

O Hospital Regional de Dourados, que está com a etapa de construção quase finalizada e tem previsão de começar a funcionar no segundo semestre deste ano, terá disponibilidade de atender casos de média e alta complexidade de pacientes de 34 municípios – com aproximadamente 1 milhão de habitantes.

