Internado com bronquiolite, família de bebê de 1 mês pede ajuda para pagar despesas

Com apena 1 mês de vida, Emanuel já teve de enfrentar muitos desafios relacionados a sua saúde. Com bronquiolite, o bebê precisou ficar 5 dias internado, o que gerou gastos financeiros para os pais do pequeno. Sem condições de arcar com as despesas, a família organizou uma Vakinha Online.

Com o quadro de saúde evoluindo, Emanuel teve alta do Hospital na última sexta-feira (2). "Nosso bebê ficou 5 dias internado, sendo 4 deles na UTI, pela gravidade da saúde dele que estava bem fragilizada. Teve alta, porém ficaram as despesas que são bem altas", relatou o pai Valmor Gonzalez, ao JD1.

Segundo o pai, tudo começou em uma consulta e depois descobriram que se tratava de algo mais grave do que pensavam. "Levamos ele para uma consulta e era mais grave do que imaginávamos. Sem dinheiro para pagar a consulta, ainda recebemos a notícia de que ele precisaria ir para UTI, autorizamos pois a saúde dele era mais importante, mas não temos condições de pagar"

Com a conta para ser saudada, a família agora pede ajuda para quitar as despesas. "Pedimos de coração a ajuda de cada um, seja com doação de dinheiro ou compartilhando a Vakinha. Desde já agradecemos e que Deus multiplique", finalizaram.

Aqueles que puderem e quiserem ajudar a família do bebê Emanuel, podem fazer doações por meio do link. A meta é R$ 35 mil, e até o momento já foram arrecedados R$ 7.632,72. Ajude nessa causa!

