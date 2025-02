Investimento de R$ 221 milhões na MS-338 impulsiona integração entre Camapuã e Ribas

A primeira fase das obras, cobrindo 45 km da rodovia MS-338, foi entregue pelo governador Eduardo Riedel, em julho de 2024 com investimento de R$ 89 milhões. Já a segunda etapa, partindo de Ribas do Rio Pardo, está atualmente em andamento e prevê um aporte de R$ 132 milhões para a pavimentação de mais 66 km. Ao todo, os recursos somam R$ 221 milhões.

As rodovias são estratégicas para a região porque atendem o Vale da Celulose, setor impulsionado pela fábrica da Suzano. As melhorias na malha viária devem reduzir o tempo de percurso, facilitar o escoamento da produção e promover uma maior integração entre os municípios beneficiados.

Para o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, essa obra representa um avanço essencial para a mobilidade e o crescimento do estado. “Estamos falando de um corredor estratégico que facilitará o escoamento da produção e ampliará as oportunidades para os municípios envolvidos. Essa rodovia não é apenas uma ligação entre cidades, mas um eixo de desenvolvimento que trará mais competitividade e segurança para o transporte na região”, destacou.

Além da MS-338, o Governo está investindo R$ 33 milhões na pavimentação de 12 km da MS-357, trecho que liga o município de Ribas do Rio Pardo ao entroncamento com a MS-338, já em fase e conclusão, completando assim a ligação rodoviária com Camapuã, incluindo a construção de duas pontes sobre os rios Botas e Pardo.

As vias fortalecem a infraestrutura logística do polo empresarial da região, garantindo melhor fluxo para transporte de insumos e produtos industriais.

O governador Eduardo Riedel destaca que a região está recebendo investimentos em diversos setores, e a infraestrutura viária é um fator essencial para potencializar esse crescimento. “Ao Governo cabe criar as condições adequadas para que essas iniciativas se consolidem, com a chegada de empresas, novos empreendimentos no setor produtivo e outras iniciativas, garantimos benefícios para os municípios do entorno, gerando emprego e renda para a população”, pontua o governador.

