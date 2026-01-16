Investimento de R$ 48,7 milhões garante água potável para aldeias indígenas em Dourados

A assinatura do contrato para implantação dos sistemas de abastecimento de água nas aldeias indígenas Jaguapiru e Bororó, em Dourados, levou garantia de água potável a região, nesta sexta-feira (16). O investimento soma R$ 48,7 milhões.

O documento foi firmado pelo governador em exercício, Barbosinha, e pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, e representa um dos maiores aportes em infraestrutura hídrica já destinados às comunidades indígenas do Estado.

O projeto, elaborado pela Sanesul, prevê atendimento ao crescimento demográfico até 2033, garantindo regularidade, segurança e eficiência no fornecimento de água tratada.

Na Aldeia Bororó, o sistema atenderá 14.179 habitantes, com poço tubular profundo especial de 150 mil litros por hora, adutoras de água bruta e tratada, estação elevatória, cloração por cilindro gasoso, dois reservatórios apoiados de 500 mil litros e um elevado de 50 mil litros. A rede de distribuição terá 103,84 km com 2.904 ligações domiciliares.

Na Aldeia Jaguapiru, com projeção de 15.304 habitantes, o sistema terá poço profundo especial, tratamento por cloração, estação elevatória, dois reservatórios apoiados de 500 mil litros, um elevado de 50 mil litros e 80,9 km de rede, com 3.087 ligações domiciliares.

Barbosinha ressaltou que a assinatura simboliza um compromisso histórico. “Entre todos esses aportes, em Dourados, dentro de um volume que passa de R$ 80 milhões, se destaca a assinatura do contrato de R$ 48 milhões com a Caixa Econômica Federal, que passa agora a analisar o projeto elaborado pela Sanesul, viabilizado por emendas da bancada federal, para que possamos resolver de forma definitiva o problema de abastecimento de água nas aldeias Jaguapiru e Bororó”.

Ele também destacou que o investimento em saneamento promove saúde, dignidade e desenvolvimento social, principalmente em territórios que aguardaram décadas por políticas públicas estruturantes. “Acreditamos que, no prazo de quatro a seis meses, já seja possível iniciar o canteiro de obras tanto na Jaguapiru quanto na Bororó. Enquanto isso, o Estado continua atuando de forma emergencial, com caminhões-pipa, inclusive com veículos adquiridos por meio de emendas parlamentares, além do apoio permanente da Sanesul”.

O prefeito de Dourados, Marçal Filho, também destacou a importância desse passo crucial no local. “Esse é um passo fundamental para promover saúde, inclusão e justiça social nas aldeias Jaguapiru e Bororó e mostra que, quando há união de esforços, é possível enfrentar problemas históricos e dar respostas concretas às comunidades indígenas”, concluiu.

