Investimento do Governo de MS em rodovias ultrapassa R$ 536 milhões

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) e da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), foram divulgados pacotes de obras de rodovias, além de contratações integradas que abrangem desde o projeto à execução que ultrapassa os R$ 536 milhões em infraestrutura.



"Este é o Mato Grosso do Sul que estamos construindo: um estado com infraestrutura moderna e eficiente, capaz de conectar nossas regiões produtoras e gerar mais oportunidades para todos", afirma o governador Eduardo Riedel.

"São investimentos estratégicos, fruto de um planejamento responsável e de uma gestão fiscal séria, que garantem o avanço do nosso desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da nossa gente", complementa.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, destaca a agilidade e a transparência dos processos. "Nossa equipe tem trabalhado incansavelmente para que esses projetos saiam do papel e se tornem realidade. A modernização dos nossos processos, inclusive com as contratações integradas, permite mais celeridade e eficiência na execução das obras, garantindo que o investimento público traga o retorno esperado para a sociedade sul-mato-grossense. Estamos focados em entregar uma infraestrutura que suporte o crescimento econômico e social do nosso Estado".



Entre os investimentos anunciados, quatro deles fazem parte da programação de investimentos a partir de recursos contratados junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) como a implantação e pavimentação do segundo lote da rodovia MS-245, por R$ 91,47 milhões. Nessa obra, o município de Bandeirantes vai contar com mais 31 km de nova rodovia. A abertura da licitação está marcada também para o dia 18 de julho, às 10h.

Outro processo conta com o investimento estimado em R$ 79,52 milhões, visando a implantação e pavimentação de 23,20 km da rodovia MS-244, incluindo Obra de Arte Especial, no município de Corguinho terá o certame também às 14h do mesmo dia.

Um dos processos, com investimento estimado de R$ 26,97 milhões, focará na implantação e pavimentação de dois acessos, incluindo Obras de Arte Especiais (OAE), onde se enquadram viadutos, por exemplo), na rodovia MS-377, entre Três Lagoas e Inocência, para facilitar o acesso a empreendimentos estratégicos do Vale da Celulose, como o Sucuriú – da empresa Arauco do Brasil. A abertura das propostas ocorre em 18 de julho, às 08h30 (horário local).

Um dos maiores investimentos, com valor expressivo de mais de R$ 232,58 milhões, prevê a implantação e pavimentação, inclusive OAE’s, na rodovia MS-355, com extensão aproximada de 53,90 km, abrangendo os municípios de Terenos, Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti. A abertura está agendada para 29 de setembro, às 08h30 (horário local).

No mesmo dia, às 14h, outro investimento com valor estimado de mais de R$ 101,97 milhões, focará na implantação e pavimentação da rodovia MS-134, no município de Nova Andradina, fortalecendo a malha viária da região.

Além dessas, um processo à parte, com valor estimado em R$ 3,98 milhões, é destinado à elaboração de projetos executivos de engenharia, com Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico-Ambiental (EVTEA), para implantação e pavimentação, inclusive OAE’s, das rodovias MS-141 e MS-473, nos municípios de Nova Andradina e Angélica, com abertura em 21 de agosto, às 08h30 (horário local).

