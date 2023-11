Investindo mais de R$ 22,2 milhões, governo executa obras de pavimentação em Três Lagoas

O governo do estado de Mato Grosso do Sul investiu mais de R$ 22,2 milhões, para levar pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Avenida Jary Mercante e Rua Wilson de Carvalho Viana, em Três Lagoas.

A obra teve início em março deste ano com previsão de ser finalizada em 540 dias, mas em quase nove meses já tem 50% da execução concluída e deve seguir o cronograma de entrega prevista para o fim de 2024.

São duas frentes de trabalho, uma de pavimentação e outra de terraplenagem. A drenagem já foi concluída e atualmente estão instalando bocas de lobo onde já tem pavimento.

A obra de drenagem da etapa que cruza a Avenida Baldomero Leituga tem mais de 6 quilômetros de extensão que garantirá grandes melhorias na região e permitirá a pavimentação de diversos bairros, somando mais de 54 mil metros quadrados de malha asfáltica, de acordo com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas.

“É uma obra importante que vai ajudar na mobilidade da região do Jardim Alvorada, melhorando os caminhos para que as pessoas possam ir e vir com segurança", destacou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

