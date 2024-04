Irmã de Neymar aumenta rumores de que influenciadora está grávida do jogador

A irmã de Neymar, Rafaella Santos, fez um comentário na foto da influenciadora Amanda Kimberlly, que supostamente está grávida do terceiro filho do jogador, que já é pai de Davi Lucca, com Carolina Dantas, e Mavie, com Bruna Biancardi.

Amanda é modelo, tem 30 anos de idade, e está grávida de uma menina que se chamará Helena. Os rumores de que a criança é filha de Neymar surgiram em janeiro, após boatos de um affair entre o jogador e a influenciadora, em 2023.

Na publicação, Rafaella escreveu: "Meu bebê", recebendo uma série de curtidas dos seguidores. A modelo respondeu o comentário, mostrando proximidade com a irmã de Neymar.

Vale lembrar que a gestação foi anunciada pelo portal de Leo Dias. O jornalista afirma que a notícia foi confirmada pela família do atleta.

