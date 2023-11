Irmã do ex-deputado Capitão Contar morre por complicações da dengue em SP

Lívia Barbosa Contar, de 37 anos, irmã do ex-deputado estadual, Capitão Contar (PRTB), morreu durante a madrugada deste sábado (11), em um hospital de Campinas, São Paulo.

Desde o dia 9 deste mês, Contar estava pedindo orações para irmã nas redes sociais. De acordo com as publicações, ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pois havia tido complicações cardíacas por conta de uma ‘forte virose’.

No decorrer da internação, foi descoberto que a química e com mestrado pela Unicamp, estava com dengue. Hoje, o ex-deputado usou novamente as redes sociais, mas para lamentar a morte da irmã.

"A dor em te ver partir assim só não é maior do que o amor que sinto por você, minha irmã. Só quem te conhece sabe o tamanho da sua bondade, humildade e amor. Lívia, você é e sempre será luz infinita em nossas vidas. A saudade que sinto de você nesse momento não cabe dentro de mim. Gratidão pela sua vida e pelos mais de 37 anos juntos em nossa amada família. Sei que um dia estaremos juntos novamente. Te amo, minha irmãzinha", finalizou a publicação.

Ainda não existem informações a respeito do velório e enterro de Lívia.

