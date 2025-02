Irmãos portadores da doença Duchenne fazem vaquinha para tratamento de R$ 34 milhões

Os irmãos Guilherme, de 14 anos, e Gael, de 4 anos, precisam da solidariedade de amigos, conhecidos e até mesmo pessoas mais distantes, para viver. Diagnosticados com DMD (Distrofia Muscular de Duchenne), doença genética rara, neuroprogressiva e sem cura, eles precisam passar por tratamento que custa R$ 17 milhões para cada um.

Devido ao valor exorbitante, a família está com uma 'vakinha online' para arrecadar o dinheiro necessário.

À reportagem, a mãe dos meninos, Meire Cristina, explicou que a condição da doença leva à perda gradual da força e da massa muscular, pois impede a produção da distrofina, proteína essencial para a proteção dos músculos. "Com o avanço da doença, a mobilidade é comprometida e, tragicamente, a expectativa de vida é reduzida, já que os músculos do coração e pulmão também são afetados. Mas há esperança! Foi aprovada a primeira terapia gênica para Duchenne, chamada Elevidys", disse ela.

No Brasil, Elevidys - o primeiro medicamento de terapia gênica para tratar crianças com DMD - foi aprovado no fim do ano passado. "Essa única dose pode interromper a progressão da doença, preservando a força muscular e proporcionando mais qualidade e anos de vida! O desafio é o custo do tratamento. Para cada um pode chegar a 17 milhões de reais, totalizando 34 milhões para que Guilherme e Gael tenham uma nova chance"

Esse valor inclui o medicamento, impostos, seguro, médicos e custos hospitalares. "Precisamos de cada um nessa corrente de amor e esperança! Cada contribuição nos aproxima da cura e dá a esses meninos a chance de crescer, sonhar e viver.

As doações, de qualquer valor, podem ser feitas neste link. Acompanhe a história dos irmãos e ajude na causa @campanhairmaosduchenne @diariodedoisherois.

