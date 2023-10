Israel apoiará saída de brasileiros

Brasileiros que estão vivendo em Israel, país que está em guerra com a Palestina, serão repatriados com a ajuda da Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) saiu de Natal, no Rio Grande do Norte, na manhã deste domingo (8) com destino ao país israelense para buscar os cidadãos residentes.

A Embaixada do Brasil publicou uma nota no início da tarde de hoje informando também, que, os brasilieros que possuam passagens aéreas ou que possuem condições de comprá-las, poderão embarcar em voos comerciais disponíveis no Aeroporto de Ben-Gurion, que continua operando.

Segundo informado pelo Governo Federal, seis aviões da FAB estão reservados para os voos de repatrição, sendo que dois deles possuem capacidade para 230 passageiros, enquanto dois estarão trazendo 80 brasileiros e duas aeronaves cedidas pela Presidência da República contam com 40 vagas.

A tendência é que o primeiro avião pouse em solo israelense na tarde de segunda-feira (9) ou na terça-feira (10) para buscar o primeiro grupo de brasileiros.

"Em relação aos brasileiros na Palestina, o Governo busca viabilizar as condições necessárias que permitam a implementação de plano de evacuação dos nacionais que queiram deixar a Faixa de Gaza ou a Cisjordânia", diz trecho da nota.

O Itamaraty tem monitorado os brasileiros na região e vem identificando aqueles que querem voltar ao Brasil. São estimados 14 mil brasileiros residentes em Israel e 6 mil brasileiros na Palestina, a grande maioria fora da área afetada pelos ataques.

Até o momento, um brasileiro encontra-se ferido e três estão desaparecidos. Eles estavam participando de um festival de música em Israel.

Deixe seu Comentário

Leia Também