Itaipu abre processo seletivo externo para 31 cargos com salário de até R$ 8,9 mil

A Itaipu Binacional abrirá um novo processo seletivo externo para admissão imediata e formação de cadastro de reserva. Há vagas para 31 cargos, de níveis médio, técnico e superior. As inscrições poderão ser feitas de 23 de outubro a 13 de novembro.

As provas acontecerão em 21 de janeiro, em Curitiba (PR) e Foz do Iguaçu (PR). Os salários iniciais vão de R$ 4.005,76 a R$ 8.902,45. Há previsão de cotas para negros e pessoas com deficiência.

O edital com informações detalhadas de todo o processo seletivo foi publicado na segunda-feira (16), nos sites da Itaipu Binacionale do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), entidade organizadora do certame. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe.

A Itaipu oferece ampla política de benefícios, como auxílio-alimentação, plano de previdência privada, participação nos resultados, plano de saúde médico-hospitalar e odontológico extensivo aos dependentes e auxílio-educação para os dependentes até a conclusão do nível médio – entre outros.

A maior parte dos cargos é para lotação em Foz do Iguaçu, cidade-sede da Itaipu na margem brasileira, mas há também a possibilidade de atuação em Santa Helena (PR), Guaíra (PR) ou Brasília (DF). A lotação do candidato será informada quando de sua convocação para o suprimento de uma vaga, conforme a necessidade e conveniência da Itaipu.

“O processo seletivo é uma grande oportunidade para os profissionais ingressarem no quadro de funcionários da Itaipu, por meio de uma seleção democrática, inclusiva e transparente”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

