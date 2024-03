ItaÃº confirma show gratuito de Madonna no Brasil

Em um vídeo publicado nas redes sociais do Banco Itaú foi confirmado que Madonna vem ao Brasil para fazer show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para celebrar os 100 anos da instituição, em breve.

Os primeiros rumores do show gratuito da rainha do pop surgiram no início de março. Segundo o jornalista Lauro Jardim, o evento acontecerá no dia quatro de maio, mas o Itaú não confirmou a data.

Os boatos aumentaram quando o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Pires, compartilhou uma publicação antiga feita no X, que dizia “Nunca vou esquecer que o Eduardo Paes prometeu um show da Madonna em Copacabana e não cumpriu".

A vinda de Madonna será a quarta vez dela no Brasil. Mas a Associação de Moradores de Copacabana (AMACOPA) está tentando impedir o show através de uma medida judicial.

Atualmente, a cantora está celebrando os 40 anos de sua carreira na The Celebration Tour.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também