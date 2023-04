Ivan Gibim assumirá Centro BioPsicossocial da Sejusp

Major da reserva da Polícia Militar, Ivan Gibim Lacerda, foi nomeado em publicação do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (17), para cargo na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp).

Ivan Gibim atuava como chefe no gabinete do deputado estadual Coronel David (PL) na Assembleia legislativa de Mato Grosso do Sul e foi designado para o cargo em comissão de Administração Superior e Assessoramento.

Ao JD1 Notícias, Coronel David antecipou que Ivan será o coodenador do Centro BioPsicossocial que cuida da saúde mental dos profissionais da segurança pública.

O Centro de Atenção Biopsicossocial foi criado em 2020, com o objetivo de oferecer apoio a todos os profissionais da segurança pública, melhorandoa qualidade de vida do servidor. O projeto conta com formação de equipes de saúde multidisciplinar composta por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e professores de educação física.

A nomeação foi assinada pelo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina.

Deixe seu Comentário

Leia Também