Ivo de Souza será sepultado na tarde deste domingo

O músico sul-mato-grossense Ivo de Souza será sepultado neste domingo (20), às 16h, no cemitério Monte das Oliveiras. Ivo morreu ontem (19) em um acidente na BR-262, no anel viário de Campo Grande.

Ivo completaria 74 anos neste domingo e seria homenageado em uma festa organizada por amigos e fãs na chácara Antártica, no Jardim Antártica. A tragédia às vésperas do aniversário entristeceu Mato Grosso do Sul.

Ele conduzia um Uno quando perdeu controle do carro e rodou na pista. O veículo avançou para o outro lado da via quando um caminhão colidiu com a lateral do carro. O corpo do cantor chegou a ser lançado para fora do veículo. Chovia no momento do acidente.

O velório começou às 23h de ontem (19). O cemitério Monte das Oliveiras fica na Avenida Guaicurus, 7000, Jardim Campo Alto.

