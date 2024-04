Iza anuncia gravidez fruto do relacionamento com Yuri Lima

Leo Dias revelou que a cantora Iza está grávida do seu primeiro filho. A informação foi confirmada pela assessoria da artista. O pai da criança é o jogador de futebol Yuri Lima, que atua no Mirassol. Time que está na série B do Brasileirão.

Iza divulgou nas suas redes sociais que vai falar sobre a gravidez em uma live no Instagram, agendada para sexta-feira (12), às 14h (horário de Mato Grosso do Sul).

A cantora foi casada com o produtor e compositor Sérgio Santos, de 2018 a 2022, mas o casamento não rendeu filhos. Iza está namorando Yuri Lima desde janeiro de 2023.

