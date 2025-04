Já comprou? Catedral inicia venda do bolo de Santo Antônio

A Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio já deu início às vendas do tradicional bolo de Santo Antônio, conhecido por sua fama de casamenteiro e ser padroeiro de Campo Grande.

Segundo a catedral, a expectativa é que, neste ano, sejam produzidos 17 mil bolos, que desde a pandemia são servidos em potes. Ainda seguindo a tradição, 3 mil bolos terão alianças dentro do recheio, incluindo dois pares de alianças de ouro.

Os campo-grandenses podem adquirir os convites do bolo por R$ 15 cada, podendo ser adquiridos diretamente com os paroquianos, na secretaria ou após as missas na Catedral. Vale lembrar que os bolos só serão entregues em 13 de junho, dia de Santo Antônio, das 6h30 às 13h, diretamente na catedral.

A secretaria da catedral atende nos seguintes horários:

- Segunda-feira das 13h30 às 17h30

- Terça a sexta-feira das 07h30 às 17h30

- Sábado das 07h30 às 11h

