Já é 2020 na Nova Zelândia

A Nova Zelândia já entrou no ano de 2020, primeiro grande país do mundo a receber a nova década. Em festividade ao ano que se iniciou, nação neozelandesa comemorou com fogos de artifício e grandes festas nas cidades de Auckland e Wellington.

Uma hora depois de Samoa e Ilha Christmas, no Pacífico Sul, locais que foram os primeiros a celebrar a virada.

Em Auckland, houve um espetáculo de fogo de artifício na Sky Tower e teve um público de dezenas de milhares de pessoas que celebraram juntas a passagem.

Logo após, o ano de 2020 chegou ao leste da Austrália, incluindo Sidney, que também contou com um grande espetáculo de fogo de artifício.

Daqui há algumas horas, Lisboa e Reino Unido vão entrar juntos no novo ano. Em Londres, a festa vai ter 12 mil fogos de artifício, 2 mil deles disparados do London Eye, no rio Tamisa, e os carrilhões do Big Ben.

Na capital portuguesa, a entrada de 2020 será comemorada na Praça do Comércio com concertos.

