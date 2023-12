Já jogou? Saiba quais os números mais sorteados na Mega da Virada

A Mega-Sena da Virada 2023A deve pagar R$ 570 milhões, o maior prêmio da história do sorteio especial. As apostas estão abertas desde o dia 13 de novembro, e podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro. O sorteio será realizado também no dia 31, no próximo domingo, às 20h.

Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis nos volantes ou deixar que o sistema escolha as dezenas, por meio da “Surpresinha”.

Mas há quem prefira se apegar às tendências da loteria. Afinal, quais são as dezenas mais sorteadas na história da Mega da Virada?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o número 10 é o que mais marcou presença nos sorteios. A dezena já apareceu, até agora, em cinco edições do concurso.

Na sequência, vem o número 5, com quatro aparições. Veja outras dezenas na tabela abaixo:

