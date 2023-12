Já pensou em ser milionário? Mega-Sena sorteia R$ 30 milhões hoje

A Mega-Sena sorteia neste sábado (9) o concurso 2.666, que pode deixar algum sortudo milionário com um prêmio de R$ 30 milhões, desde que ele acerte as seis dezenas sorteadas.

No último sorteio, que aconteceu na quinta-feira (7), foram sorteados os números 03 - 14 - 21 - 22 - 37 - 39.

As apostas podem ser feitas até as 18h, no horário local de MS, em agências da Lotéricas, portal Loterias Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuário dos sistemas Android e iOS, além do Internet Banking da instituição.

