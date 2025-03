Já trocou? Cerca de 9,7 mil famílias podem adquirir nova parabólica digital em MS

Cerca de 9,7 mil famílias sul-mato-grossenses ainda podem estar realizando a troca dos equipamentos tradicionais para o kit com a nova parabólica digital. O prazo para agendar a substituição termina no dia 30 de junho, às 20h.

A troca servirá para ajudar as famílias a terem mais conforto na residência e podendo assistir mais de 80 canais gratuitos, com som e imagem de alta qualidade, sem interferências.

Somente nas cidades de Amambai, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Camapuã, Cassilândia, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Eldorado, Iguatemi, Maracaju, Mundo Novo, Paranhos, Pedro Gomes, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Tacuru mais de 9,7 mil famílias ainda têm direito ao benefício e precisam procurar a Siga Antenado.

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 0800 729 2404 ou acessar o site, informando o CPF ou o NIS (Número de Identificação Social) no momento do atendimento.

O que é preciso saber?

A Siga Antenado é uma entidade não-governamental e sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel para apoiar na população na migração da tecnologia.

Para ter direito ao kit com a nova parabólica digital é necessário estar inscrito em algum programa social do Governo Federal e ter uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento.

