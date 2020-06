Jamil Name voltará para presídio federal de Campo Grande

O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar determinando a volta de Jamil Name , acusado de chefiar milícia no Estado, para o presídio federal de Campo Grande.

A decisão foi publicada hoje. O pedido inicial, trazia razões relacionadas a pandemia.

O caso

Jamil Name foi preso dia 27 de setembro de 2019 durante a Operação Ormetá, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Garras), Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) e Choque, em Campo Grande.

Acusado de chefiar uma milícia responsável por diversas execuções em Mato Grosso do Sul, Jamil Name foi transferido para o presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, de onde, por coagir testemunhas a planejar o assassinato do titilar do Garras, delegado Fábio Peró.

Ele foi submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que cumpre desde o dia 12 de outubro, onde fica isolado na cela e tem diversas restrições. De lá para cá, foram diversas as tentativas de liberdade ou transferência para a capital, que foram negadas até a decisão do ministro Marco Aurélio.

