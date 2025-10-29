Jantar com música regional vai arrecadar fundos para ampliar transplantes em MS

Com o objetivo de ampliar os transplantes de fígado, rins e pâncreas em Mato Grosso do Sul, o Grupo Ondara Buffet e a Associação Fratello Transplantes promovem, no dia 13 de novembro, a Noite Pantaneira Fratello, um jantar beneficente que une música, sabor e solidariedade.

A iniciativa busca arrecadar recursos para a implantação dos transplantes renal e pancreático no Estado, ampliando o serviço que já é referência nacional após o sucesso do programa de transplantes de fígado. Desde a primeira cirurgia realizada em solo sul-mato-grossense, em 2023, já foram contabilizados 56 transplantes de fígado, colocando Mato Grosso do Sul em 4º lugar entre os estados que mais realizam esse tipo de procedimento no país.

O jantar beneficente promete uma verdadeira imersão nos sabores do Pantanal, além da experiência gastronômica, o público será embalado por apresentações do maestro e violinista Rafael Fontinele, que utiliza a arte como instrumento de transformação social, e por um show especial dos músicos Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro, dois ícones da música regional que se unem em uma performance exclusiva em prol da causa.

Toda a renda arrecadada com a venda dos ingressos será revertida integralmente para a ampliação dos serviços de transplantes em Mato Grosso do Sul, fortalecendo a estrutura médica e ampliando o acesso de pacientes a procedimentos que podem salvar vidas.

A Associação Fratello Transplantes, criada em abril de 2023, é uma entidade sem fins lucrativos formada por pacientes transplantados, profissionais de saúde e voluntários. Sua missão é transformar a realidade dos transplantes de órgãos e tecidos no Estado, oferecendo acolhimento, estrutura e dignidade em todas as fases do tratamento.

Já o Grupo Ondara Buffet, responsável pela produção e gastronomia do evento, é um dos nomes mais tradicionais de Campo Grande, com quatro salões próprios e expertise em transformar eventos em experiências memoráveis.

Com ingressos limitados, a Noite Pantaneira Fratello será uma celebração de solidariedade e cultura regional uma oportunidade única para o público contribuir com o avanço da medicina em Mato Grosso do Sul e ajudar a salvar ainda mais vidas. Informações sobre ingressos pelo número (67) 99893-6545.

