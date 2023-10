Japão anuncia fim do embargo para carne de frango e ovos em MS

O Japão retirou a suspensão sobre a importação da carne de frango e avos de Mato Grosso do Sul, anunciada em 20 de setembro após a confirmação do 1º foco de gripe aviária no Estado. A informação foi publicada pelo Governo Estadual na noite dessa sexta-feira (20), um mês após a medida.

O vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP - H5N1) foi detectado em uma propriedade em Bonito, no interior de MS, no mês de setembro deste ano.

Até agosto de 2023, o mercado japonês teve 19% de participação no total das exportações de carne de frango produzidas no Estado, ficando atrás apenas da China, podendo impactar o mercado da avicultura estadual caso continuasse o embargo.

O governo de MS informou que a rapidez das ações conjuntas da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Iagro (Agência Estadual de Sanidade Animal e Vegetal) e Ministério da Agricultura, contribuíram para a suspensão do embargo.

“Essa situação mostra que a gripe aviária está presente hoje na economia brasileira. São mais de 103 casos, nenhum deles em rebanho comercial, isso é importante destacar. Até o momento, existe uma eficiência das autoridades sanitárias brasileiras de debelar esses casos de uma maneira muito rápida e de uma maneira muito transparente”, esclareceu Jaime Verruck.

