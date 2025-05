Jardim terá 1º Festival Gastronômico com pratos inspirados em países da Rota Bioceânica

O festival Rota dos Sabores que será realizado em Jardim, une os sabores e a diversidade cultural dos países que compõem a Rota Bioceânica, com ingredientes e técnicas de preparação típicos da Argentina, Paraguai, Chile e Peru. As receitas ganharam versões em hambúrgueres, pizzas e até sushi que poderão ser apreciadas no dia 9 de maio, a partir das 18h, na praça Evandro Bazzo, localizada na Rua Marechal Rondon.

O presidente do Núcleo Gastronômico da Associação Empresarial de Jardim (AEJAR), Bernardo Prado, ressalta a importância da iniciativa para as empresas participantes. “Queremos promover o desenvolvimento da gastronomia na nossa região. Trabalhamos para estimular os interesses em comum entre os empreendedores nucleados, incentivar a inovação e dar visibilidade às empresas participantes. Acreditamos que, ao fortalecer esses negócios, também impactamos positivamente a sociedade como um todo, nos tornando agentes ativos no desenvolvimento do nosso município”, concluiu.

Ao todo serão 28 pratos, dois de cada um dos 14 restaurantes participantes um já presente no cardápio da casa e outro inédito, desenvolvido especialmente para o evento com ingredientes e elementos da culinária dos países do corredor bioceânico.



Como Mato Grosso do Sul é o ponto de conexão do Brasil com a Rota, Jardim se destaca entre os municípios que integram o percurso e a proposta é expor o potencial gastronômico da cidade dentro desse novo contexto de internacionalização.



De acordo com o gerente da Regional Oeste do Sebrae/MS, Matheus Oliveira, o turismo deve ser um dos primeiros segmentos a serem impactados com a consolidação da Rota Bioceânica e é essencial preparar os empreendedores para esta nova fase. “Jardim está em uma posição estratégica e já se destaca pelas belezas naturais. Com essa iniciativa, damos um passo importante para que a cidade também chame atenção pela gastronomia. Os empresários foram preparados para criar pratos inspirados nos países vizinhos, e isso traz uma experiência única para os visitantes, além de movimentar a economia local e gerar renda”, pontuou.

A iniciativa conta com o apoio do Sebrae/MS, Prefeitura Municipal e Sicoob.

