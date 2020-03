JBS avalia férias coletivas e pecuarista fala em aumento no preço da carne

A possibilidade de férias coletivas dos trabalhadores dos frigoríficos da JBS preocupa alguns pecuaristas e a medida é vista como possibilidade de aumento no preço da carne bovina em Mato Grosso do Sul, nos próximos dias.

Os rumores ganharam força nesta semana depois das medidas estabelecidas pelo poder público, sobre recomendações para evitar a proliferação do novo coronavírus no Estado. Em resposta ao JD1 Notícias, a assessoria da JBS informou que existe um estudo para adotar a medida, exclusivamente nas unidades de processamento bovino no Brasil. A empresa está monitorando os reflexos no mercado em relação ao COVID-19.

Em conversa com o JD1, o pecuarista sul-mato-grossense, Sérgio Benoni, avalia que a medida pode aumentar o preço da carne para o consumidor. “O consumidor continua comendo carne, apesar do coronavírus. Então, o fechamento de alguma planta é uma maneira de pressionar o mercado para ficar com poucas plantas. O resultado disso tudo é: excesso de oferta do produtor com menor capacidade de abate. Vai abaixar para o produtor. A diminuição de produto pronto para colocar na gôndola pra venda, assim o aumenta o preço”, explicou.

O pecuarista alerta que o impacto negativo pode ser inevitável tanto para o produtor quanto para o consumidor. “O frigorífico não perde, eles vão comprar o produto mais barato e venderão mais caro”, concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também