JBS fará o primeiro transporte de carga pela Rota Bioceânica

A Rota Bioceânica, também chamada Rota de Integração Latino-Americana (RILA), terá estreia com o carregamento do primeiro transporte de carga, realizado pela JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Nesta quarta-feira (22), a Friboi, empresa da JBS, foi escolhida para representar inúmeras companhias brasileiras que serão beneficiadas pelo novo trajeto que ligará o Brasil ao Chile, passando pelo Paraguai e Argentina.

O transporte acontece durante a terceira edição da expedição organizada pelo Setlog-MS (Sindicato das Empresas de Transporte) para promover a Rota. Na ocasião, serão verificadas as condições para a imediata utilização da via, e os avanços na área de Aduanas e Autoridades Intervenientes de comércio exterior.

A carreta de carne bovina oriunda do estado do Mato Grosso do Sul sairá da unidade Friboi de Campo Grande, fará travessia de balsa pelo Rio Paraguai, passará por várias cidades argentinas, até completar seu destino na cidade de Iquique, no Chile.

"Essa nova opção de rota pode diminuir o tempo de entrega aos nossos clientes chilenos, por exemplo, em até 5 dias, agilizando o fluxo no transporte dos produtos", disse Bruno Correa da equipe de exportação da Friboi.

A previsão de chegada à cidade de Iquique, Chile, é no dia 29 de novembro.

Deixe seu Comentário

Leia Também