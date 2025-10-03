Menu
JBS investe no Paraguai para diversificar produção e ampliar presença global

A planta da Pollos Amanecer poderá processar até 100 mil aves por dia

03 outubro 2025 - 11h36Sarah Chaves, com informações da assessoria
Wesley Batista, acionista e integrante do Conselho de Administração da JBSWesley Batista, acionista e integrante do Conselho de Administração da JBS   (Divulgação)

A JBS anunciou um investimento de US$ 70 milhões na produção de frangos no Paraguai pelos próximos dois anos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (2), durante visita do presidente paraguaio Santiago Peña à unidade da Seara em Dourados.

O projeto terá execução em fases, iniciando com a aquisição da Pollos Amanecer, tradicional marca local com unidade no distrito de Doctor Juan Eulogio Estigarribia (Campo 9), região estratégica do país.

O CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, destacou que o investimento está alinhado à estratégia de diversificação e ganho de competitividade da companhia. “O Paraguai oferece boas condições para o desenvolvimento da avicultura, e esse investimento reforça nossa estratégia de aumento da competitividade e diversificação da companhia”, afirmou. Ele ressaltou que a nova operação será um motor de crescimento econômico, ampliando a presença do país no mercado global de carnes.

Com obras de ampliação e modernização previstas, a planta da Pollos Amanecer poderá processar até 100 mil aves por dia. O complexo incluirá 28 granjas de material genético, incubatórios, fábrica de ração e aproximadamente 1.100 colaboradores entre áreas administrativa e operacional. A localização da unidade, próxima a centros urbanos e produtores de grãos, favorece a logística e o abastecimento da produção.

A Seara também aposta na parceria com produtores integrados da região, onde há forte presença de comunidades menonitas. Atualmente, a planta opera com frangos de 19 galpões, mas o plano é expandir para 139 galpões, consolidando a cadeia produtiva local. Segundo a companhia, a meta é atender tanto o mercado interno quanto abrir espaço no mercado internacional, com produtos de alta qualidade oriundos do Paraguai.

