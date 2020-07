JBS reforça doações de equipamentos médicos para Naviraí

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A JBS entregou neste sábado (25), 10 camas clínicas, duas macas hospitalares de transporte e um respirador à Prefeitura Municipal de Naviraí.

Essas novas doações da empresa para a cidade fazem parte do programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, onde desde junho, já doou para a Prefeitura uma maca hospitalar para transporte, oito camas de UTI, além de duas mil máscaras N95.

Em Mato Grosso Sul, a JBS fará a doação de R$ 21 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 11 milhões para 16 cidades sul-mato-grossenses, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas.

Programa: Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade

A empresa brasileira irá doar R$ 400 milhões através do programa 'Fazer o Bem Faz Bem' contra a pandemia no Brasil.

O recurso doado pela JBS será aplicado nas três frentes de atuação do programa, saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 63 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações.

