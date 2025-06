Comitiva de MS está em segurança em Israel e aguarda retorno ao Brasil

Saiba Mais Internacional Israel realiza ataque sem precedentes ao Irã

Uma comitiva de representantes do Governo de Mato Grosso do Sul que está em Israel e aguarda o momento seguro para retornar ao Brasil após os ataques realizados por Israel contra o Irã, na madrugada desta sexta-feira (13).

A informação foi confirmada pelo próprio governo estadual. Estão entre os integrantes da delegação a secretária adjunta da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Christinne Maymone; o responsável pelo setor de tecnologia da SES, Marcos Espíndola; e o secretário executivo de Ciência e Tecnologia, Ricardo Senna. Segundo o governo, todos estão em segurança.

Missão internacional

A visita integra a Missão Internacional do Consórcio Brasil Central em Israel, que teve início no dia 7 de junho e tinha previsão de término neste sábado (14).

A viagem foi feita a convite do governo israelense com o objetivo de fortalecer parcerias e cooperações nas áreas de ciência, tecnologia e inovação entre os países.

Apoio do Itamaraty e da Embaixada Brasileira

Por meio de nota, o Governo de Mato Grosso do Sul afirmou que os servidores estão recebendo suporte do Ministério das Relações Exteriores de Israel e da Embaixada Brasileira no país. “A Embaixada brasileira já foi acionada para garantir retorno de toda comitiva ao Brasil, tão logo haja possibilidade de deixar Israel com segurança por voo”, diz o comunicado.

Com o fechamento dos espaços aéreos de Israel, Irã e Jordânia devido ao conflito, ainda não há previsão para o retorno da comitiva.

A ofensiva israelense teve como alvos instalações militares e nucleares do Irã, gerando uma onda de tensão internacional e preocupações com a escalada do conflito no Oriente Médio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Internacional Israel realiza ataque sem precedentes ao Irã

Deixe seu Comentário

Leia Também