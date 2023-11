JD1 Notícias agora tem um canal próprio no WhatsApp

Agora está ainda mais fácil ficar por dentro de tudo o que acontece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e no Brasil. O JD1 Notícias entrou para o "Canais" do WhatsApp!

Com isso, leitores podem receber diretamente em seus celulares os conteúdos e notícias do portal, voltado à saúde, política, educação, comportamento, e muito mais.

Acompanhe em tempo real todas as notícias, com a informação na palma da mão. Para seguir o canal "JD1 Notícias " no WhatsApp, clique aqui.

Novidades

O "Canais" é a mais recente novidade do Meta (que também opera o Facebook e Instagram) e estão sendo disponibilizados aos poucos para os usuários brasileiros.

A principal novidade do recurso "Canais" é que ele não aparecerá na aba de conversas, mas sim na nova aba de atualizações. Para aqueles que ainda não têm o recurso disponível, o aplicativo disponibilizará a inscrição para que você seja notificado quando estiver liberado para todos os usuários. Fique de olho!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também