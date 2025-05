JD1TV: Acompanhe a chaminé da Capela Sistina no segundo dia do conclave

Se inicia nesta quinta-feira (8) o segundo dia do conclave, que irá escolher o próximo papa, e o resultado da primeira votação, que aconteceu por volta das 4h no horário de Mato Grosso do Sul, deve ser divulgado ainda nesta madrugada.

A cor da fumaça indica o resultado da eleição: caso ela seja preta, um novo pontífice não foi escolhido; caso seja branca, os cardeais chegaram em acordo sobre o sucessor de Francisco.

A primeira votação do dia, no entanto, é diferente das demais, já que caso não haja consenso entre os cardeais sobre o sucessor de Francisco, a fumaça preta não é solta pela chaminé.

As demais votações acontecem às 6h, 11h30 e 14h.

Acompanhe:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também