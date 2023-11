JD1TV: Adolescente morre após cair de boi e ser pisoteado pela montaria

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

Durante um treinamento de montaria em que várias pessoas estavam participando, Darlison Barbosa de Soude de 17 anos morreu pisoteado por um boi depois de cair do animal na noite do último domingo (19) no distrito de Conselvan, no município de Aripuanã (960 km de Cuiabá).

Segundo a Polícia Militar, o animal pisou em cima do peito de Darlison, que não resistiu e morreu.

O jovem chega ainda a se levantar e ir em direção à cerca para evitar receber mais pisadas do animal, mas já aparece com as mãos no peito, se sentindo mal. Veja:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também