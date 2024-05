JD1TV: Adolescentes dão 'tibum' em fonte da Praça Ary Coelho

Viralizou nesta semana alguns vídeos de adolescentes dando um mergulho dentro da fonte que fica na Praça Ary Coelho. Além do ponto turístico da região central de Campo Grande, eles também foram filmadas nadando no lago do Parque das Nações Indígenas.

Nas imagens, filmadas por um deles, os meninos aparecem correndo e gritando pela praça. Na sequência, eles pulam dentro da fonte e um deles chega a sair todo molhado após mergulhar.

Assista as imagens:

Nadando no lago do Parque das Nações Indígenas – Em outro vídeo, várias crianças e adolescentes são vistos correndo e pulando dentro do lago. Um dos menores chega até mesmo pular de bunda de fora.

Veja:

Vale lembrar que a entrada dentro da fonte da praça e no lago é proibida. Para a reportagem o gestor do Parque, Wagner Pereira, informou que as equipes da Perícia Técnica estiveram no local fazendo os trabalhos para tentar identificar irregularidades.

‘Já foi realizado um boletim de ocorrência. Além disso, o rapaz que pulou no lago e subiu no Cavaleiro Guaicurus já foi identificado. O que correu atrás do pato não foi mais visto nas intermediações do Parque”, detalhou.

O regulamento do Parque das Nações proíbe molestar os animais.

GCM - O JD1 entrou em contato com as equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana), mas até a publicação desta reportagem, não teve retorno.

