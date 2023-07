JD1TV AGORA: Fumaça no antigo 'Cine Campo Grande' assusta região

Um possível incêndio assustou moradores e comerciantes da região onde era o Cine Campo Grande, na Rua 15 de Novembro, no centro de Campo Grande, na tarde desta terça-feira (25). Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas não havia fogo no local.

Segundo informações apuradas pelo JD1 no local, já está tudo tranquilo por lá. "Pessoal do Sesc estava aqui na frente, recebeu a equipe e informou que tinha bastante fumaça mas eles não tinham encontrado o fogo. Nós fizemos a varredura, encontramos o foco de calor mas não tinha fogo, incêndio. Mas de fato o piso superior está muito quente, provavelmente como estava fechado o fogo apagou por si só, por não ter oxigênio suficiente. Provocamos uma ventilação controlada. Está tirando a fumaça do prédio e tudo vai normalizar. Não precisamos usar água, não chegou nesse ponto", informou o tenente do Corpo de Bombeiros, Max Souza.

Segundo ele, "no interior do prédio tem bastante papéis, parece que são os próprios usuários de drogas que estão entrando no prédio. Achamos muita coisa no interior do local, que dá indícios do uso de crack e o Sesc está enfrentando muitos problemas com essas pessoas. Lá dentro tem muito entulho que foi levado lá para dentro", acrescentou.

Assista:

Cine Campo Grande

Localizado na Rua 15 de novembro, o espaço fez parte da história e da memória cultural da população da Capital, por mais de 30 anos.

O início de suas atividades, aconteceu na década de 80, e funcionou até 2012, quando não resistiu aos cinemas em shoppings e encerrou seu ciclo.

Em setembro do ano passado, o prédio foi adquirido pelo Sesc MS, o qual passaria por reforma para se transformar um novo espaço cultural. O projeto estava em tramitação junto a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana).

A expectativa era de que fossem finalizadas as instâncias de aprovação ainda em 2022, para que as obras iniciassem em 2023. O projeto visava abrir um novo espaço cultural, no centro de Campo Grande, acessível a todos.

