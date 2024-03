Uma mulher ficou em estado grave após ser esfaqueada na tarde desta sexta-feira (15), em Campo Grande. Um acidente na Rua Jacinto Máximo Gomes, no Bairro Coronel Antonino, se tornou a salvação da vítima.

Segundo informações iniciais, a mulher estava sendo levada no banco de trás de um Fiat Uno até uma unidade de saúde, mas em dado momento, o motorista do veículo se deparou com um acidente, envolvendo outro veículo com um poste, e foi ali que ele resolveu pedir socorro.

Percebendo a movimentação da polícia e da Qualisalva no local do acidente, o motorista do veículo resolveu parar e pediu socorro à mulher, que já estava desacordada e estava sangrando muito.

Dada a gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou a Unidade de Regate e Suporte Avançado (URSA) até o local. Acompanhe:

JD1TV AGORA: Mulher fica em estado grave ao ser esfaqueada em Campo Grande Posted by JD1noticias.com on Friday, March 15, 2024

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também