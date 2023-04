JD1TV: Alô galera de peão! Vaca escapa, invade loja e causa tumulto em MS

Uma cena bem sul-mato-grossense foi gravada durante a tarde de terça-feira (25), em uma loja no centro da cidade de Anaurilândia. Por incrível que pareça, uma vaca invadiu o estabelecimento e causou tumulto até ser contida.

Conforme o apurado pela reportagem, o animal estava sendo transportado em caminhão quando conseguiu escapar e fugir correndo. A vaca entrou no estabelecimento do ramo de eletrodomésticos e ficou ‘brigando’ contra os funcionários do local.

Ela foi contida e amarrada por uma corda, sendo retirada do estabelecimento. Apesar da aglomeração para ver a cena, ninguém ferido na ação.

Assista ao vídeo:

